غدًا .. انطلاق الدورة الرابعة لملتقى الأديان هنا نصلي

تعقد الدورة الرابعة لملتقي الأديان تحت شعار "هنا نصلي معا"، في الثامنة مساء غدًأ الخميس، بالشموع في المتحف القبطي بمصر القديمة "مجمع الأديان"، وذلك في إطار فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية فى دورته الحادية عشر.



ملتقى الأديان هو المشروع الذي قدمه الفنان انتصار عبدالفتاح مؤسس الملتقى بسانت كاترين على مدار 3 دورات متتالية وحقق نجاحا كبيرا.



وتقام الاحتفالية بمشاركة فرق دولية من اليونان، الصين، الهند، الكونغو، برازافيل، الجزائر، اثيوبيا، اندونيسيا، السودان، اليمن، المغرب، بالإضافة إلى فرقة رسالة سلام ولأول مرة بمشاركة الطوائف المسيحية المختلفة مع الإنشاد الصوفى.



يتزامن الملتقى مع الاحتفال باليوم العالمى للسياحة وكذلك الاحتفال باليوم العالمى للسلام حيث نصلى معًا من أجل الإنسان فى كل مكان وإرسال رسالة سلام إلى العالم من أرض مصرنا الحبيبة وبحضور عدد كبير من السفراء والمراسلين الأجانب.

