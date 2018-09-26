السفير الأمريكي باليمن يدعو للعمل مع المعتدلين من الحوثيين للوصول إلى حل

دعا السفير الأمريكي في اليمن ماثيو تولر إلى العمل مع الفريق المعتدل من الحوثيين للمضي قدما للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.



وأعرب تولر ـ في تصريح خاص لقناة (الحرة) الاخبارية اليوم /الاربعاء/ ـ عن اعتقاده بوجود اجماع عالمي قوي لدفع العملية السياسية في اليمن، مضيفا أن الشعب اليمني يدرك أن حل الصراع الحالي سيكون سياسيا وليس عسكريا.



كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد صرح السبت الماضي، بأن تحقيق السلام في اليمن ممكن إذا توقفت إيران عن دعم ميليشيات الحوثي الانقلابية بالأسلحة والصواريخ، التي تطلقها على الأراضي السعودية من الداخل اليمني.



