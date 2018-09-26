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حوادث

التحريات: طلقة بالخطأ من سلاح قاضى القاهرة الجديدة وراء إصابته

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 10:27 ص
طلقة بالخطأ - ارشيفيه
طلقة بالخطأ - ارشيفيه
كتب محمد صبرى
تعكف أجهزة الأمن بالقاهرة لسرعة التوصل إلى كشف غموض واقعة إطلاق النيران على قاضى داخل شقته بكمبوند بالقاهرة الجديدة حيث تشير التحريات الاولية التى اشرف عليها اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة أن القاضى خرجت طلقة من سلاحه المرخص عن طريق الخطأ لتستقر فى كتفه أثناء تواجده بصحبه نجله.

تلقت أجهزة الأمن إخطارا بتعرض قاضى بمحكمة الأسرة لإطلاق نار ،وعلى الفور وجه اللواء هانى جرجس حكمدار العاصمة بسرعة الانتقال لكشف ملابسات الحادث.

وتبين من المعاينة التى أجراها رجال البحث الجنائي أنه لا توجد أى آثار عنف أو بعثرة فى محتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة مما يدل على عدم وجود لص حاول اقتحام المنزل ، بينما عثر على القاضى فى العقد الثالث من عمره مصاب بطلق فى الكتف تم نقله على الفور إلى المستشفى لاسعافه وسيتم سؤاله فور استقرار حالته .

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