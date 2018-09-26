مقتل حارسين وإصابة 4 آخرين فى انفجار جنوب شرق تركيا

أفادت وسائل الإعلام التركية الرسمية، إن عبوة ناسفة بدائية الصنع زرعت بواسطة معارضين لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان انفجرت على طريق في جنوب شرق البلاد، أسفرت عن مقتل اثنين من حراس القرى الذين تدفع لهم الحكومة، فضلا عن إصابة 4 أشخاص آخرين.



وأضاف موقع «تاون هال» الإنجليزي نقلا عن وسائل الإعلام التركية أن حراس قرويين آخرين أصيبوا صباح اليوم الأربعاء، إثر الانفجار الذي وقع في إقليم سيرناك ذي الأغلبية الكردية بالقرب من الحدود مع العراق.



ووفقا للشرطة التركية فإنه تم إطلاق النار على أشخاص يشتبه أنهم زرعوا القنبلة.



وتابع التقرير أن حرس القرية يدعمون الجيش التركي في قتال المتمردين من حزب العمال الكردستاني، الذي يشن تمردا دام أكثر من ثلاثة عقود في المنطقة الجنوبية الشرقية لتركيا.