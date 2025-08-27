قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأجيل افتتاح حديقة الحيوان لعدم الانتهاء من أعمال التطوير
مقـ.تل 3 وإصابة 30 في إطلاق نار داخل مدرسة بمدينة مينيابوليس الأمريكية
مدبولي: 8.5 مليار دولار موارد للدولة في يوليو.. ومؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة
4 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات شمالي قطاع غزة
رئيس الوزراء: الدولة تعمل على استمرار معدلات نمو الاقتصاد الإيجابية
موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
تسليم 13 مشروع تمكين اقتصادى للأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية
الزمالك يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام بشأن مخالفات أرض أكتوبر
مدبولي: اجتماعات مرتقبة مع رؤساء التحرير لضمان تداول معلومات دقيقة
باستثمارات 220 مليون دولار.. توقيع عقد إقامة مجمع صناعي للخلايا الشمسية في قناة السويس
خالد الغندور يلمّح لواقعة تحكيمية مثيرة قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز
رياضة

لن تكون سهلة.. مدرب وادي دجلة عن مباراة الزمالك: «بطل سيُواجه بطلاً»

القسم الرياضي

أكد محمد الشيخ المدير الفني لفريق وادي دجلة، أن مواجهة فريقه أمام الزمالك المقبلة في الدوري الممتاز لن تكن سهلة على الإطلاق. 
 

وقال «الشيخ» في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: نحترم فريق الزمالك ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى ولكننا قادرون على تحقيق الفوز. 
 

وأضاف: الزمالك بطل بطولة كأس مصر ولكن نحن أيضاً بطل دوري المحترفين ولدينا لاعبون مميزون،  نؤمن بالاستقرار ومحافظون عليه منذ الموسم الماضي، ونعتبر أن هذا الموسم تكملة للموسم الماضي، ومباراة زد كانت صعبة للغاية، ولكن أداء فريقنا في الدوري مُطمئن لنا رغم الخسارة في مباراتين. 

وواصل: مباراة الزمالك ستكون صعبة للغاية وجمهور الزمالك عظيم، ونحاول أن نخرج بنتيجة جيدة، وفوزنا على الزمالك وديًا ولكن هذا ليس مؤشرًا، وقادرون على تحقيق الفوز على الزمالك

وتابع: وادي دجلة لا يجيد الدفاع فقط، وإنما نعرف تمامًا الدفاع والهجوم، ونخشى المُرتدات ومباراة الزمالك عادية ولن نخشى ذلك وسنلعب بشخصيتنا وإحنا بطل دوري المحترفين.

الزمالك وادي دجلة فريق الزمالك نادي الزمالك الدوري المصري

