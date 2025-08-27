لن تكون سهلة.. مدرب وادي دجلة عن مباراة الزمالك: «بطل سيُواجه بطلاً»

أكد محمد الشيخ المدير الفني لفريق وادي دجلة، أن مواجهة فريقه أمام الزمالك المقبلة في الدوري الممتاز لن تكن سهلة على الإطلاق.



وقال «الشيخ» في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: نحترم فريق الزمالك ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى ولكننا قادرون على تحقيق الفوز.



وأضاف: الزمالك بطل بطولة كأس مصر ولكن نحن أيضاً بطل دوري المحترفين ولدينا لاعبون مميزون، نؤمن بالاستقرار ومحافظون عليه منذ الموسم الماضي، ونعتبر أن هذا الموسم تكملة للموسم الماضي، ومباراة زد كانت صعبة للغاية، ولكن أداء فريقنا في الدوري مُطمئن لنا رغم الخسارة في مباراتين.

وواصل: مباراة الزمالك ستكون صعبة للغاية وجمهور الزمالك عظيم، ونحاول أن نخرج بنتيجة جيدة، وفوزنا على الزمالك وديًا ولكن هذا ليس مؤشرًا، وقادرون على تحقيق الفوز على الزمالك

وتابع: وادي دجلة لا يجيد الدفاع فقط، وإنما نعرف تمامًا الدفاع والهجوم، ونخشى المُرتدات ومباراة الزمالك عادية ولن نخشى ذلك وسنلعب بشخصيتنا وإحنا بطل دوري المحترفين.