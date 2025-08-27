وزير الطاقة الإسرائيلي: لا دولة بين البحر والنهر سوى دولة الشعب اليهودي

صعد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم، من لهجته تجاه الدعوات لإقامة دولة فلسطينية، مؤكدا أن "فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية هو الرد الحقيقي على أعدائنا، وعلى من لا يزال يروج لفكرة الدولة الفلسطينية".

وفي تصريحات مثيرة للجدل، قال الوزير إن "ما بين البحر والنهر ستكون هناك دولة واحدة فقط، هي دولة الشعب اليهودي"، مشددا على أن "هذه الرؤية يجب أن تكون واضحة وغير قابلة للتفاوض".

وأضاف الوزير أن "توسيع اتفاقات أبراهام مع الدول العربية مهم، لكن لا يمكن أن يكون على حساب أولوياتنا الوطنية، وعلى رأسها فرض السيادة الكاملة على مناطق الضفة الغربية".