حماس : اقتحامات الضفة الغربية تعبر عن نهج الاحتلال التدميري الاستئصالي

أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي إن اقتحامات جيش الاحتلال المتواصلة لمحافظات الضفة الغربية، وما شهدناه منذ صباح اليوم لعمليات مداهمة وسط مدينة رام الله، وما رافقها من اعتداءات همجية طالت بنوكاً ومحلات صرافة ومرافق مدنية، يعبر عن نهج الاحتلال التدميري الاستئصالي الواضح وأهدافه الخبيثة في إحكام سيطرته الميدانية على الضفة.

وقال : نؤكد أن استهداف المرافق المدنية واقتحام المؤسسات التجارية والبنكية يمثل جريمة مكتملة الأركان، وهي امتداد لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال منذ حوالي عامين في قطاع غزة.

وأضاف : لن يفلح عدوان الاحتلال في نشر الرعب في نفوس المواطنين، أو ثنيهم عن تمسكهم بأرضهم وحقوقهم، فشعبنا هو صمام الأمان لإفشال مخطط الضم والتهجير.

وتابع : نحيي جماهير شعبنا في رام الله وكافة المحافظات، الذين سارعوا بالتصدي لتوغلات الاحتلال، كما ندعو إلى مزيد من التكاتف والوحدة لصد عدوان الاحتلال بكل الوسائل، والاستمرار في نهج المقاومة دفاعًا عن أرضنا وكرامتنا وحقوقنا الوطنية الثابتة.

وختم : على المجتمع الدولي الوقوف أمام مسؤولياته، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق شعبنا، والتحرك للجم الاحتلال الذي يستفرد بأهلنا في الضفة الغربية من خلال آلة البطش والعدوان.

