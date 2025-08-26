قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطر قادم.. هل يهدد ظهور النينيا نصف الكرة الأرضية هذا الشتاء؟
حقيقة صرف منح مالية من وزارة التضامن بمناسبة العام الدراسي
برلماني: اعتقال أحمد عبد القادر في بريطانيا انحياز مرفوض للإخوان
غلق عدد من الشواطئ في مختلف المحافظات حفاظًا على أرواح المواطنين والحد من حوادث الغرق المتكررة
صحة غزة: ارتفاع ضحايا الاحتلال امام مراكز توزيع المساعدات إلى 2140 شهيدًا
الإحصاء: 153.3% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية للإمارات خلال النصف الأول من 2025
قوافل زاد العزة تواصل العبور إلى قطاع غزة وسط تزايد عدد الشاحنات
معلومات الوزراء: 38% من الكنديين و49% من الأمريكيين يعتبرون العمليات الإسرائيلية في غزة إبادة جماعية
حماس : اقتحامات الضفة الغربية تعبر عن نهج الاحتلال التدميري الاستئصالي
بعد عودتها إلى مصر.. رسالة مؤثرة من نجل شقيقة أنغام
نواب وأحزاب يدينون اعتقال "ميدو": انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.. وانحياز من السلطات البريطانية لأجندات الجماعة الإرهابية.. ومطالب بالإفراج الفوري عنه
توفيق عبد الحميد: أزمتي مع شركة المياه في طريقها للحل.. أشكر المسؤولين علي الاستجابةl خاص
حماس : اقتحامات الضفة الغربية تعبر عن نهج الاحتلال التدميري الاستئصالي

محمود نوفل

أكد  القيادي في حركة حماس محمود مرداوي إن اقتحامات جيش الاحتلال المتواصلة لمحافظات الضفة الغربية، وما شهدناه منذ صباح اليوم لعمليات مداهمة وسط مدينة رام الله، وما رافقها من اعتداءات همجية طالت بنوكاً ومحلات صرافة ومرافق مدنية، يعبر عن نهج الاحتلال التدميري الاستئصالي الواضح وأهدافه الخبيثة في إحكام سيطرته الميدانية على الضفة.

وقال : نؤكد أن استهداف المرافق المدنية واقتحام المؤسسات التجارية والبنكية يمثل جريمة مكتملة الأركان، وهي امتداد لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال منذ حوالي عامين في قطاع غزة.

وأضاف : لن يفلح عدوان الاحتلال في نشر الرعب في نفوس المواطنين، أو ثنيهم عن تمسكهم بأرضهم وحقوقهم، فشعبنا هو صمام الأمان لإفشال مخطط الضم والتهجير.

وتابع : نحيي جماهير شعبنا في رام الله وكافة المحافظات، الذين سارعوا بالتصدي لتوغلات الاحتلال، كما ندعو إلى مزيد من التكاتف والوحدة لصد عدوان الاحتلال بكل الوسائل، والاستمرار في نهج المقاومة دفاعًا عن أرضنا وكرامتنا وحقوقنا الوطنية الثابتة.

وختم : على المجتمع الدولي الوقوف أمام مسؤولياته، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق شعبنا، والتحرك للجم الاحتلال الذي يستفرد بأهلنا في الضفة الغربية من خلال آلة البطش والعدوان.
 

