قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك ،سلطة الحمص



طريقة عمل سلطة الحمص..

كوب حمص

كوب طحينة

عصير 3 حبات ليمون

نصف ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل

نصف فص ثوم مهروس

ربع كوب زيت زيتون

ربع ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم



طريقة عمل سلطة الحمص..

- اغسلى الحمص ثم انقعيه في ماء نظيف لليلة كاملة.



اسلقى الحمص اليوم التالى لمدة ساعة ونصف الساعة أو حتى يصبح طرياً.



اهرسى الحمص ماعدا ربع الكوب واتركيه كما هو

في وعاء مناسب ضعى الحمص المهروس الناعم وفوقه الطحينة والليمون والملح والفلفل والثوم.



اخلطى المكونات جيداً ثم ضعى فوقها زيت الزيتون وزينى الطبق بالبابريكا والبقدونس وحبات الحمص الكاملة وبالهنا .