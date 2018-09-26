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حوادث

النيابة تعاين موقع إصابة قاض بسلاح ناري في القاهرة الجديدة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:44 ص
إطلاق نار - ارشيفيه
إطلاق نار - ارشيفيه
رامى المهدي
انتقل منذ قليل، فريق من النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد سامة، رئيس النيابة، بإشراف أحمد حنفى المحامي العام الأول، الى مكان واقعة إطلاق النيران على قاضى داخل شقته بكمبوند بالقاهرة الجديدة.

ويعكف حاليًا فريق من النيابة العامة، الى معاينة الشقة للوقوف على ملابسات الواقعة، وحقيقة تعرضه للاعتداء عليه من عدمه.

وأشارت التحريات الأولية التى أشرف عليها اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، إلى أن القاضى خرجت طلقة من سلاحه المرخص عن طريق الخطأ لتستقر فى كتفه أثناء تواجده بصحبة نجله.

تلقت أجهزة الأمن إخطارا بتعرض قاضى بمحكمة الأسرة لإطلاق نار ،وعلى الفور وجه اللواء هانى جرجس حكمدار العاصمة بسرعة الانتقال لكشف ملابسات الحادث.

وتبين من المعاينة التى أجراها رجال البحث الجنائي أنه لا توجد أى آثار عنف أو بعثرة فى محتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة مما يدل على عدم وجود لص حاول اقتحام المنزل ، بينما عثر على القاضى فى العقد الثالث من عمره مصاب بطلق فى الكتف تم نقله على الفور إلى المستشفى لاسعافه وسيتم سؤاله فور استقرار حالته.

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