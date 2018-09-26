محافظ كفر الشيخ يحيل 77 طبيبا بمستشفى الحامول المركزي للتحقيق

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، 77طبيبًا بمستشفى الحامول المركزي للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة.



وكشف تقرير التفتيش المالي والإداري بالديوان العام ، عن غياب هؤلاء الأطباء عن العمل، حيث تم رفع هذا التقرير للمحافظ، فأصدر قراره المتقدم.



من جانبه، كلف محافظ كفر الشيخ بحصر احتياجات المستشفى من الأطباء والمستلزمات والأدوات الطبية، مشددًا على تكثيف الرقابة والمتابعة على المستشفيات والوحدات الصحية بدائرة المحافظة .

