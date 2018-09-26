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محافظات

محافظ كفرالشيخ يحيل 21 طبيبًا وموظفًا بوحدة دقلت للتحقيق

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 01:24 م
صدى البلد
محمود زيدان
أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، 21 طبيبًا وموظفًا بالوحدة الصحية بقرية دقلت التابعة لمركز ومدينة كفر الشيخ للتحقيق.

وكشف تقرير المتابعة الميدانية لإدارة التفتيش المالي والإداري، عن ترك 15 طبيبًا وموظفًا العمل دون إذن قانونى، و6 أطباء وموظفين تغيبوا عن العمل منذ الصباح.

كلف محافظ كفر الشيخ ، الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة الجديد، بتكثيف الرقابة والمتابعة على المستشفيات والوحدات الصحية بدائرة المحافظة والتأكيد على توافر المستلزمات والادوات الطبية وحسن معاملة المواطنين .

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