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أخبار العالم

الصين وبنما تبحثان العلاقات الثنائية وإمكانات التعاون

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 02:43 م
صدى البلد
أش أ
بحثت الصين وبنما العلاقات الثنائية، وسبل الاستفادة من إمكانات التعاون لتحقيق المزيد من الفوائد لصالح الشعبين.

جاء ذلك خلال لقاء عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" مع رئيس بنما "خوان كارلوس فاريلا" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال رئيس بنما إن بلاده راضية عن التطور السريع للعلاقات الثنائية خلال العام الماضي، وإنه بفضل الجهود المشتركة يحقق التعاون بين الجانبين نتائج إيجابية تؤكد أن إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين كان الخيار الصحيح لبلاده.

وأشار إلى رغبة بنما المشاركة في بناء "الحزام والطريق" والتي ستكون دافعا قويا للتعاون الثنائي.

وقال وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" إنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل 15 شهرًا، تطورت العلاقات الثنائية بزخم كبير، مع اتساع مجالات التعاون بين الجانبين.

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