حارس مرمى المنتخب الإنجليزي يجدد تعاقده مع إيفرتون حتى 2024

جدد جوردان بيكفورد حارس مرمى فريق إيفرتون الإنجليزي تعاقده مع الفريق لمدة 6 مواسم بحسب ما أعلن الموقع الرسمي للنادي رسميا بعقد يمتد حتى عام 2024.



وأشار بيان إيفرتون أن خطوة تجديد عقد بيكفورد تأتي رغبة منه في أن يصبح أحد أساطير النادي، كما أنه انتقل إلى إيفرتون صيف 2017 قادما من فريق سندرلاند.



ويعد بيكفورد صاحب الـ24 عاما الحارس الأساسي لمنتخب إنجلترا، وحمى عرين الأسود الثلاثة في كأس العالم 2018 ، كما لعب 52 مباراة حتى الآن مع إيفرتون في كل المسابقات.