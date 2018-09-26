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أحمد موسى: رئيس الوزراء يقوم بجولة ميدانية لحل مشاكل الصعيد

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 09:39 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الإعلامي أحمد موسي، إن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء قام بزيارة الصعيد المصري، اهتمامًا بالمشاكل التي تواجهه وافتتاح بعض المشروعات التي سوف تساعد في تطوير وتنمية الصعيد، بناء على توجهات الدولة نحو التطوير.

وأوضح أحمد موسي خلال تقديمه برنامجه "علي مسئوليتي" المذاع علي قناة "صدى البلد"، أن رئيس الوزراء قام بزيارة أسيوط وسوهاج، ويتجه اليوم إلى محافظة قنا، ومعه وزير التعليم العالي، وزير التنمية المحلية ووزير النقل، ليبدأوا جولتهم الميدانية داخل المحافظة لتفقدها، وحل المشاكل التي تواجه المواطنين.

وأشار الإعلامي، إلى أن الدكتور مصطفي مدبولي قد قام بالتفتيش على أحد المستشفيات ويوجد بها 6 أطباء فقط من أصل 60 طبيباً، ولا توجد بها غرفة عمليات معقمة أو مجهزة بأي معدات.

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