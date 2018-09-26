أحمد موسى: رئيس الوزراء يقوم بجولة ميدانية لحل مشاكل الصعيد

قال الإعلامي أحمد موسي، إن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء قام بزيارة الصعيد المصري، اهتمامًا بالمشاكل التي تواجهه وافتتاح بعض المشروعات التي سوف تساعد في تطوير وتنمية الصعيد، بناء على توجهات الدولة نحو التطوير.





وأوضح أحمد موسي خلال تقديمه برنامجه "علي مسئوليتي" المذاع علي قناة "صدى البلد"، أن رئيس الوزراء قام بزيارة أسيوط وسوهاج، ويتجه اليوم إلى محافظة قنا، ومعه وزير التعليم العالي، وزير التنمية المحلية ووزير النقل، ليبدأوا جولتهم الميدانية داخل المحافظة لتفقدها، وحل المشاكل التي تواجه المواطنين.



