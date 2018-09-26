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الطفل الباكي: أصدقائي فى المدرسة بيتريقوا عليا بسبب الفيديو

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 10:34 م
صدى البلد
البهى عمرو
عبر محمد أحمد صالح الطفل الباكى بإحدى المدارس، عن حزنه بسبب انتشار فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعى، معلقًا « الكل بقى عارفنا من خلال الفيديو المنتشر على الفيس بس انا زعلان عشان زمايلى في المدرسة بيتريقوا عليا».

وأضاف خلال حواره ببرنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار تقديم الإعلامي معتز الدمرداش، أنه عندما شاهد الفيديو على موبايل والدته قام بمسحه وانهار من البكاء.

وعلق على قوله للمعلمة «عايز أنام يا حاجة»، فقال « دى ست كبيره في السن وعشان كده قولت لها يا حاجة بس وأكد أنه لا يحبها لانها تقوم بضربه».

وفى نفس السياق أكد أنه مشجع أهلاوى ويحب النجم المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب المصرى و ليفربول الانجليزى.

كان رواد السوشيال ميديا قد تداولوا فيديو يكشف قيام معلمة بنهر طفل داخل الفصل لطلبه النوم لمدة ربع ساعة، ولم يذكر فى الفيديو اسم المدرسة التى تمت فيها الواقعة.

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