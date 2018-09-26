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ديني

حكم جواز الصدقة الجارية لشخص على قيد الحياة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 10:45 م
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول "هل تجوز الصدقة الجارية على شخص لايزال على قيد الحياة"؟

وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه "يجوز التصدق على أي شخص لايزال على قيد الحياة"، مضيفا أنه "يمكن لمن أراد أن يوصل ثواب الصدقة عن والديه أن يتبع طرقًا عدة لا خلاف بين الفقهاء في صحة وصول أجرها لوالديه، وأن يقول يارب هب ثواب هذه الصدقة لوالدي أو والدتي".

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