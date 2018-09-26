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رياضة

شركة صلة تبدأ إجراءات فسخ عقد رعاية الأهلي

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 10:49 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
قررت شركة صلة إيقاف كافة استثماراتها بجمهورية مصر العربية في النادي الأهلي والرياضة المصرية.

وقالت الشركه في بيان رسمي عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: أكدت شركة صلة الرياضية الإعلان عن إيقاف كافة استثماراتها بجمهورية مصر العربية في النادي الأهلي والرياضة المصرية إثر ما بدر من بعض جماهير النادي الأهلي المصري من إساءات وتجاوزات تجاه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ والذي يمثل أحد رموز الرياضة العربية ورجالاتها المخلصين.

‎وأوضحت الشركة في بيانها أنها ترفض بصورة قطعية ما حدث من إساءات موجهة وتجاوزات متعمدة لا يقبلها العقل والمنطق.

‎وكانت تنتظر موقفا حازما من إدارة النادي الأهلي ومن القائمين على شؤون الكرة في مصر لكنها تفاجأت بحالة من الصمت وعدم اتحاذ أي إجراء من شأنه أن يؤكد على رفض هذه التصرفات التي لا تمثل الشعب المصري الشقيق ولا تعكس أخلاقيات ابنائه؛ ‎لذا اتخذت الشركة قرارها بإيقاف وتجميد كافة استثماراتها في النادي الأهلي والرياضة المصرية والبالغة 2.280.000.000 مليار جنيه مصري مؤكدة أنها ترفض كل ما يخل بالقيم والمبادئ ويشوه الأخلاق الرياضية، وبدأت شركة صلة وفقا لذلك في تنفيد قراراها بصورة فورية.

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