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رياضة

إشبيلية يقسو على ريال مدريد بثلاثية فى الشوط الأول.. فيديو

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 10:52 م
أندريه سيلفا
أندريه سيلفا
يسرى غازى
أنهى فريق إشبيلية الشوط الأول بالتقدم على ريال مدريد بثلاثية نظيفة فى المباراة التي تجمع بين الفريقين حاليا على ملعب رامون سانشيز بيزخوانو في إطار مباريات الجولة السادسة للدوري الإسباني.

تبادل الفريقان الهجمات على المرمى ونجح أندريه سيلفا فى تسجيل الهدف الأول عقب تلقيه تمريرة عرضية سددها بقدمه فى مرمى الفريق الملكى بالدقيقة 17.

وشن فريق اشبيلية هجمة منظمة نجح حاؤرس الريال فى التصدى لإحدى التسديدات الخطيرة فى الدقيقة 21 وترتد ويسددها أندريه سيلفا بقوة فى الشباك ليحرز الهدف الثانى.

وسجل وسام بن يدر ثالث أهداف إشبيليه عقب تلقيه الكرة المرتدة داخل منطقة الجزاء ليسددها بقدمه فى شباك حارس الفريق الكاتالوني.

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