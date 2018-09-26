أبوالغيط: تنحية سوريا من الجامعة أضعف من قدرة الدفاع عنها

قال السفير أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن قرار تنحية سوريا من الجامعة العربية جعل قدرة الجامعة العربية والعالم العربي على التحدث فى القضية السورية يضعف ضعفا شديدًا.



وأضاف أبو الغيط خلال حواره على قناة سكاى نيوز، أن هنا بعض العرب كانوا يتبنون مفاهيم التغير بشكل دراماتيكي وما كان يجب هذا.



وأشار إلى أن الحدث السوري والليبي كلاهما حدث فى نفس التوقيت لكى يعطى فرصة غير مسبوقة لقوة خارجية وأقول بكل وضوح تركيا فى ليبيا وسوريا وإيران فى سوريا تدخّل وتم تنحية العرب بالكامل.