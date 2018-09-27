الرئيس السيسي يبحث مع رئيس وزراء إسرائيل سبل إحياء عملية السلام.. فيديو وصور

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم بمقر إقامته بنيويورك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.





وأضاف "راضي"، أن اللقاء شهد بحث سبل إحياء عملية السلام، حيث أكد الرئيس أهمية استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا للمرجعيات الدولية ذات الصلة، مشيرًا إلى ما ستسهم به التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية في توفير واقع جديد بالشرق الأوسط تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية.



