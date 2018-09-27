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أخبار البلد

الرئيس السيسي يبحث مع رئيس وزراء إسرائيل سبل إحياء عملية السلام.. فيديو وصور

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 06:15 ص
الرئيس يبحث مع رئيس
الرئيس يبحث مع رئيس وزراء إسرائيل سبل إحياء عملية السلام
كتب محمد عبد المنعم
صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم بمقر إقامته بنيويورك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف "راضي"، أن اللقاء شهد بحث سبل إحياء عملية السلام، حيث أكد الرئيس أهمية استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا للمرجعيات الدولية ذات الصلة، مشيرًا إلى ما ستسهم به التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية في توفير واقع جديد بالشرق الأوسط تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية.

وأشار إلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعرب من جانبه عن تقديره لدور مصر الهام في الشرق الأوسط وجهودها في مكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة.
الرئيس السيسي يبحث مع رئيس وزراء إسرائيل سبل إحياء عملية السلام.. فيديو وصور
الرئيس السيسي يبحث مع رئيس وزراء إسرائيل سبل إحياء عملية السلام.. فيديو وصور
الرئيس السيسي يبحث مع رئيس وزراء إسرائيل سبل إحياء عملية السلام.. فيديو وصور

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