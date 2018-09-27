وزيرة الثقافة تكرم عازفة الفيولينة سلمي سرور ومارليس يونسخان

تكرم الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية عازفة الفيولينة الشابه سلمي سرور احدي نتاج الورش الفنية التي يقيمها اوركسترا القاهرة السيمفوني بهدف رعاية المواهب الشابة من النشء لخلق جيل جديد يحمل راية الثقافة المصرية واستاذها البروفوسير مارليس يونسخان في حفل اوركسترا القاهرة السيمفوني الذي يقام في الثامنة مساء السبت 29 سبتمبر الجاري علي المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية.



ياتي ضمن سلسلة الحفلات التي يقدمها الاوركسترا في موسمه الجديد تحت رعاية السفارة الاسبانية بالقاهرة احتفالا بذكرى وفاة المؤلف الموسيقي العالمي تشايكوفسكى الخامسة و العشرين بعد المائة بقيادة المايسترو الاسبانى مارك مُنكوزى وبمشاركة العازفة المصرية سلمي سرور.



يتضمن برنامج الحفل باقة من اشهر المؤلفات العالمية منها القبعة ذات الثلاثة قرون لمانويل دى فايا ، كونشرتو الفيولينة رقم 1 لنيكولا باجانينى و( البولندية ) سيمفونية رقم 3 لتشايكوفسكى .



الجدير بالذكر ان عازفة الفيولينة سلمي سرور ولدت عام 2003 بدات دراستها علي الة الفيولينة في الخامسة من عمرها علي يد البروفيسيور مارلس يونسخان وفي عام 2010 اشتركت بمسابقة cairo music تحت اشراف المايسترو احمد الصعيدي وحصلت علي المركز الاول ثم التحقت بالمعهد العالي للكونسر فتوار باكاديمية الفنون وكانت من الطلبة المتفوقين اشتركت في العديد من الحفلات بدار الاوبرا المصرية و المركز الثقافي الروسي و الجامعة الامريكية بالقاهرة و في عام 2013 مثلت مصر في المسابقة الدولية لصغار الموسيقيين بموسكو وفازت بدبلومة التميز بعد اجتيازها التصفيات النهائية وكرمت من السفير المصري بموسكو الدكتور محمد البدري وبعد عودتها الي القاهرة تم تكريمها من المستشار العلمي السابق لرئيس الجمهورية الدكتور عصام حجي و في عام 2015 اشتركت كصوليست لاول مرة مع اوركسترا القاهرة السيمفوني و في عام 2018 قدمت حفلين بالمانيا الاول كان بمسرح konzerthaus و الثاني علي مسرح nikolaissal ببرلين .



اما البروفيسيور مارليس يونسخان هو واحد من اشهر العازفين و الاساتذة في جمهورية اوزبكستان و لد في طشقند عام 1939 تخرج في كونسر فتوار طقشند تتلمذ علي يد الاساتذة مايكل ريسون ، ناوم اميتون و في عام 1964 حصل علي الجائزة الاولي في مسابقة جمهوريات وسط اسيا للعزف علي الة الفيولينة عمل كصوليست موسيقي في اوركسترا اوزبكستان الفيلهارموني . لدية ريبرتوار واسع دمج فيه الاعمال رفيعة المستوي من اوزبكستان وقدم ريستالاته في العديد من الدول منها المانيا ، روسيا ، ايستونيا ، بيلا روسيا ، اوكرانيا ، جورجيا ، اذربيجان و جمهوريات وسط اسيا . عمل بعدها بكونسر فتوار طقشند وفي خلال سبعة عشر عام اصبح رئيسا لقسم الوتريات تخرج علي يده تلاميذ كثيرين عملوا في تركيا ، مصر ، روسيا و اوزبكستان . يعمل منذ عام 1997 استاذ بكونسر فتوار القاهرة فصل الفيولينة وتتلمذ علي يده طوال هذة الفترة لعديد من العازفين المصريين.

