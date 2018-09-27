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اقتصاد

اليوم.. البنك المركزي يبحث سعر الفائدة في اجتماع السياسات النقدية

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 09:26 ص
صدى البلد
محمد يحيى
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، مساء اليوم الخميس، برئاسة طارق عامر، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.

وكان البنك المركزى، قد ثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض فى آخر اجتماع عقده لهذا الغرض فى 16 أغسطس الماضى ليبقى سعرى عائد الإيداع والإقراض "ليلة واحدة" دون تغيير عند مستوى 16.75 و 17.75 % "على التوالى".

يشار الى أن المركزى قرر فى وقت سابق من هذا العام خفض سعر الفائدة عل الإيداع والإقراض مرتين بواقع 1 % لكل مرة وذلك خلال اجتماعين متتالين عقدا فى شهرى فبراير ومارس قبل أن يقرر التثبيت دون تغيير خلال ثلاثة اجتماعات لاحقة فى مايو ويونيو وأغسطس.

وتشير التوقعات، الي قيام البنك المركزي المصري، بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماعه اليوم.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، قررت في اجتماعها الأخير؛ تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماعها الدوري، الذي عقد في 16 أغسطس 2018، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وأكدت أنها قررت الإبقاء على أسعار الفائدة (سعري عائد) على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75%، على الترتيب، والإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

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