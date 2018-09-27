عمرو دياب ومارشميلو يكشفان عن كلمات أغنيتهما باين حبيت

طرح كلا من الفنان عمرو دياب، والـ"دي جي" العالمي مارشميلو، مقطع فيديو، يكشف عن كلمات أغنية الهضبة الجديدة "باين حبيت" التي يتعاونان فيها معًا للمرة الأولى، من خلال ألبوم "كل حياتي" المرتقب طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.





واحتوى الفيديو المنشور، على مقطوعة صغيرة من الأغنية قبل طرحها رسميًا، تكشف عن الكلمات كاملة، ولحن الأغنية والمقطوعات الأساسية فيه.





وتقول كلمات أغنية "باين حبيت": «باين حبيت أيوه أنا حبيت حبيت الدنيا اللى بتضحكلى معاك على طول.. باين حبيت أيوه أنا حبيت وبشوف فى عينيك الفرحة اللى تخلينى بقول».





وكان مارشميلو، قد علق، الأحد الماضى، عبر "تويتر"، على تعاونه مع الهضبة عمرو دياب فى أغنية ضمن ألبوم "كل حياتى" المقرر طرحه أكتوبر المقبل،: "الأغنية التى جمعتنى مع عمرو دياب، هى من الأغانى المفضلة لدى، ولا أعتبرها أغنية للرقص عليها لكنها قصة حب".



