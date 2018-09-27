ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الحكومة اليمنية تؤكد رفضها التمديد لبعثة المحققين الأمميين

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 02:18 م
صدى البلد
أش أ
أعلنت الحكومة اليمنية اليوم /الخميس/ رفضها التمديد لمجموعة الخبراء البارزين التابعين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وأعربت الحكومة اليمنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ - عن خيبة أملها من بعض الآليات الدولية في التعامل مع الأزمة اليمنية والتي آلت إلى تسييس ولايتها بطريقة تسهم في تعقيد الوضع في اليمن، مشيرة إلي أن مجموعة الخبراء أثبتوا - من خلال التجاوزات التي تضمنتها مخرجاتهم في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان - تسييسها لوضع حقوق الإنسان في اليمن للتغطية على جريمة قيام مليشيات مسلحة بالاعتداء والسيطرة على مؤسسات دولة قائمة بقوة السلاح، وانحيازها بشكل واضح للمليشيات الحوثية بهدف خلق سياق جديد يتنافى مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن.

وأكدت الحكومة رفضها التمديد لمجموعة الخبراء البارزين، نتيجة لأن المخرجات التي توصلت إليها المجموعة والواردة في تقرير المفوض السامي قد جانبت معايير المهنية والنزاهة والحياد والمبادئ الخاصة بالآليات المنبثقة عن الأمم المتحدة، وكون هذه المخرجات قد غضت الطرف عن انتهاكات المليشيات الحوثية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

كما أكدت أن الآليات الوطنية هي الآليات الوحيدة القادرة على الإنصاف والمساءلة والقادرة على الوصول وأن الآليات الدولية ما هي إلا أدوات تكميلية لها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بديلة عنها، وترفض الحكومة فرض آليات تنتقص من سيادتها.

ورحبت الحكومة، بجهود اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وتشيد بحالة التقدم التي حققتها، ودعت المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الفني والتقني للجنة، لضمان تنفيذ مخرجات اللجنة الوطنية للتحقيق، وتحقيق مبادئ المساءلة والإنصاف وعدم الإفلات من العقاب.

يذكر أن المحققين قد دعوا إلى السماح لهم بمواصلة التحقيق في الوضع المقلق في اليمن، في حين أنهم قدموا - في وقت سابق- تقريرا إلى الهيئة يفيد بأن جميع أطراف الصراع في اليمن ربما ارتكبوا جرائم حرب.

ترشيحاتنا

مشيخة الأزهر تأمر بتحقيق عاجل مع معلم اعتدى على تلميذ بالشرقية ..صور

تعرف على أسعار تذاكر حفل عمر خيرت فى ساقية الصاوي

معروف يوسف يقرر الاستغناء عن مستحقاته المادية في الزمالك

التضامن توضح تفاصيل تأدية الخدمة العامة لخريجي الجامعات.. فيديو

5 معلومات مرعبة عن الجثث والمومياوات.. أغربها بوذا والفراعنة والقطط

طريقة عمل الحمام الكداب

المدير الفني لـ ليفربول يفتح النار على شاكيري بسبب محمد صلاح

ترامب يعلن رفضه لقاء ترودو على هامش الجمعية العامة

لأول مرة.. نشر لافتة لجنود إسرائيليين في إيران

بعد أقل من 24 ساعة على زيارة رئيس الوزراء.. سقوط بوابة مستشفى ساقلتة على رأس فرد أمن

موعد مباراة الأهلى والنجمة اللبنانى والقنوات الناقلة

مقتل عامل على يد زوج شقيقته في طهطا بسبب خلافات المصاهرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضباط الأمن المركزى يزورون أبناء الشهداء فى المدارس تقديرًا لتضحيات آبائهم

مدبولي يشيد بمشروع المجمع الصناعي للمرأة والشباب في قنا

الزراعة: حملات رقابية على أسواق المبيدات الزراعية بالمحافظات.. صور

البابا تواضروس يزور دير العذراء ويوحنا الحبيب بأوهايو .. صور

كارثة.. أحمد مجدي دخل المستشفى لتركيب شريحة باليد فخرج جثة هامدة

فيديو

طريقة عمل البفتيك.. و10 أسرار تجعله ذهبي اللون
أسرع طريقة لتحضير الكاتشب البيتي
طريقة عمل الأرز البسمتي.. و7 فوائد لتناوله
طريقة عمل الحمام الكداب
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟