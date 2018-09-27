عقب ساعة من تبادل إطلاق النار.. مقتل 2 من أشد العناصر الإجرامية بأسوان

قامت أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام وإدارة البحث بمديرية أمن أسوان وقوات الأمن المركزى بحملة أمنية مكبرة إستهدفت إثنين من العناصر الإجرامية شديدى الخطورة بقرية المنصورية دائرة مركز شرطة دراو لمزاولتهما نشاطًا إجراميًا فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وفرض السيطرة بمنطقة سكنهم وهم كل من المدعو/عبدالوهاب . ع . م - 27 سنه عاطل ( محكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد فى قضية قتل عمد ، والسجن 3 سنوات فى قضية سرقة بالإكراه ، والحبس إسبوع فى قضية ضرب .. ومطلوب ضبطه) والمدعو/جبرالله . ع . س - 33 سنه - عاطل ( محكوم عليه بالحبس إسبوع فى قضية "ضرب" سبق إتهامه فى جنايتى " مخدرات ، سلاح " ) .



وحال وصول القوات بادر المتهمان بإطلاق وابل كثيف من الأعيرة النارية تجاهها ، فبادلتهما على الفور بالمثل – حيث إستمر تبادل إطلاق النيران لمدة 45 دقيقة قامت خلالها القوات بالتعامل بقدر كبير من الإحترافية حرصًا على أرواح المواطنين بالمنطقة بمحل إستهداف المتهمين - حتى تمكنت من إسكات مصدر النيران .



ونتج عن ذلك مقتلهما وعُثر بجوار جثتيهما على ( عدد 2 بندقية آلية وعدد 18 خزينة آلية وعدد 360 طلقة نارية من ذات العيار ) ، كما ضُبط بمحل إقامتهما على ( كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 5 كيلو جرامات ، عدد 140 قرصا مخدرا ، عدد 2 دراجة نارية).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.