البحر الأسود يتصدر نسب المشاهدة فى تركيا

احتل مسلسل "البحر الاسود" الصدارة ضمن قائمة الأعلى مشاهدة وسط المواد الإعلامية، التى تم عرضها فى التليفزيونات التركية أمس الأربعاء.



وجاء فى المركز الثانى ضمن القائمة من حيث الاعمال الدرامية مسلسل لايسمح للاطفال، أما المركز الثالث فجاء مسلسل نفس على نفس"، الذى تراجع عن المركز الأول للاسبوع الثالث على التوالى ، فيما جاء فى المركز الرابع والأخير إعادة مسلسل "إبنتى "



يذكر أن هناك عددا كبيرا من الأعمال الدرامية التى تعرض فى تركيا، حصلت على إجازة من العرض, على أن يتم تصوير أجزاء جديدة فى الفترة الراهنة.