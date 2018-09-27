الكويت الكويتي يتقدم على الإسماعيلي بهدف في الشوط الأول بكأس زايد

أنهى فريق الكويت الكويتي الشوط الأول بالتقدم على الإسماعيلي بهدف دون رد في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الكويت فى إياب دور الـ 32 بكأس زايد للأندية الأبطال .



شهدت بداية اللقاء تبادل الهجمات بين لاعبى الفريقين واعتمد الدراويش على السرعة التى يتمتع بها المهاجم كريستوفر ميندوزا لتهديد مرمى الفريق الكويتى.



فيما شن لاعبو الكويت العديد من الهجمات نجح خلالها فى الدقيقة 23 اللاعب يوسف الخبيزى في تسجيل هدف الفريق الكويتي الأول بمرمى الدراويش.



ودفع محمد محسن أبو جريشة مدرب الدراويش بتشكيل مكون من : فى حراسة المرمى عصام الحضرى وبخط الدفاع علاء عبد العظيم وريتشارد بافور وباهر المحمدى ومحمد هاشم وفى خط الوسط محمود متولى وعماد حمدى ومحمد الشامى وحسنى عبدربه ولسعد الجزيري على أن يقود خط الهجوم كريستوفر ميندوزا.

