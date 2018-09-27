ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الكويت الكويتي يتقدم على الإسماعيلي بهدف في الشوط الأول بكأس زايد

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:21 م
فريق الاسماعيلي
فريق الاسماعيلي
يسرى غازى
أنهى فريق الكويت الكويتي الشوط الأول بالتقدم على الإسماعيلي بهدف دون رد في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الكويت فى إياب دور الـ 32 بكأس زايد للأندية الأبطال .

شهدت بداية اللقاء تبادل الهجمات بين لاعبى الفريقين واعتمد الدراويش على السرعة التى يتمتع بها المهاجم كريستوفر ميندوزا لتهديد مرمى الفريق الكويتى.

فيما شن لاعبو الكويت العديد من الهجمات نجح خلالها فى الدقيقة 23 اللاعب يوسف الخبيزى في تسجيل هدف الفريق الكويتي الأول بمرمى الدراويش.

ودفع محمد محسن أبو جريشة مدرب الدراويش بتشكيل مكون من : فى حراسة المرمى عصام الحضرى وبخط الدفاع علاء عبد العظيم وريتشارد بافور وباهر المحمدى ومحمد هاشم وفى خط الوسط محمود متولى وعماد حمدى ومحمد الشامى وحسنى عبدربه ولسعد الجزيري على أن يقود خط الهجوم كريستوفر ميندوزا.

ترشيحاتنا

استخراج جنين من داخل بطن رضيعة عمرها 10 أيام.. صور

وزير الرياضة: لن نتعرض لأي ضرر بسبب مصير أجيري

شاهد.. ميدو يعلن عن مفاجأة للجمهور تتعلق بمسيرته الكروية

نرمين الفقي بإطلالة ساحرة على الرمال.. صور

مفاجأة المدير الفني لـ الأهلي تثير اهتمام الإعلام اللبنانى قبل لقاء النجمة

مميش: شركة فرنسية تنفذ أول محطة لتداول السيارات بشرق بورسعيد الجديدة

صاروخية علي معلول تمنح الأهلي الهدف الأول في شباك النجمة اللبناني.. فيديو

تفاصيل جديدة فى واقعة إطلاق النار على قاضي القاهرة الجديدة

إخلاء سبيل مدرس سبّ وزير التعليم على فيسبوك

عقب ساعة من تبادل إطلاق النار.. مقتل 2 من أشد العناصر الإجرامية بأسوان

زكريا ناصف: الأهلي فوق الجميع لمن يريد أن يعرف

لو أنت سينجل.. 10 دول يجب عليك زيارتها للفوز بشريكة حياتك..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل واقعة الحصيرة في مدرسة إبتدائية بطوخ

مصر تمد يد العون لأوغندا..وزير الري يتفقد مشروع درء مخاطر الفيضان ويعلن إقامة 5 سدود لمياه الأمطار.. تنفيذ مشروعات حيوية بمنحة مصرية 4.5 مليون دولار

لو أنت سينجل.. 10 دول يجب عليك زيارتها للفوز بشريكة حياتك..صور

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع نواب البرلمان في قنا

نرمين الفقي بإطلالة ساحرة على الرمال.. صور

فيديو

الأهلي يتقدم بهدفين نظيفين على النجمة اللبناني في الشوط الأول ..فيديو
مؤمن زكريا يعود للتهديف ويسجل في شباك النجمة اللبناني.. فيديو
هدف تقدم لمعلول وإصابة لاعب النجمة في نصف الساعة الأول من مباراة الأهلي والنجمة .. فيديو
صاروخية علي معلول تمنح الأهلي الهدف الأول في شباك النجمة اللبناني.. فيديو
مشاهدة مباراة الأهلي والنجمة بث مباشر بتاريخ 27-09-2018 البطولة العربية للأندية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟