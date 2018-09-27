الأهلي يضرب النجمة برباعية ويتأهل لربع نهائي كأس زايد .. فيديو

بدأ اللقاء تنافسيا بين الفريقين، من ضربة البداية بين أقدام فريق النجمة اللبناني، توغل الهجوم بين دفاعات الأهلي ليوجه اول تهديد لمحمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر.

ورد الاهلي بهجمة من الجبهة اليمنى عن طريق وليد سليمان وراوغ لاعب الفريق اللبناني ومرر الكرة لتصل لأيمن أشرف الذي سدد الكرة باتجاه المرمى ولكن تمر بسلام على النجمة.

وفي الدقيقة الثالثة وصلت الكرة الى مؤمن زكريا لاعب الأهلي داخل منطقة الجزاء منفردا بحارس مرمى الفريق اللبناني، ولكن يخرج الحارس ليقتنص الكرة من امام اقدام العشوائي.

وطالب لاعبو الفريق اللبناني بركلة جزاء بعد سقوط مهاجم الفريق داخل منطقة جزاء الاهلي، في الدقيقة السادسة، ولكن لم يحتسبها حكم المباراة شيئا واستمر اللقاء بدون توقف.

واستمرت المباراة مشتعلة طوال الـ 10 دقائق الأولى ولكن دون اهتزار شباك أحد الفريقين.

وتألق محمد الشناوي في التصدي الي هجوم الفريق اللبناني في كرة خطرة في الدقيقة 14، بعد هجوم منظم من لاعبي النجمة.



وفي الدقيقة 17 تعرض اللاعب علي سباليتي جناح النجمة اللبناني الى اصابة قوية ، بعد محاولته اقتناص الكرة من علي معلول ليسقط أرضا متألما من اصابته الشديدة.



وانطلق صلاح محسن لاعب الأهلي من الجبهة اليمنى مسرعا في محاولة لفك الحاجز البشري المكون من لاعبي فريق النجمة، ويمرر الكرة داخل منطقة الجزاء ولكن لم يتلقاها مؤمن زكريا حيث انه كان خارج منطقة حارس مرمى الفريق اللبناني .



وفي الدقيقة 24 سدد اسلام محارب كرة رائعة ولكن تصدى لها حارس مرمى الفريق اللبناني، وخرجت الى ركلة ركنية .



ومن هذه الركنية تمكن الاهلي من تسجيل الهدف الأول عن طريق الجناح الأيسر علي معلول من تسديدة صاروخية لم يتمكن حارس المرمى ان يفعل شيئا تجاهها.



وتوهج هجوم الاهلي بعد هدف التقدم، واعاد الترتيب بشكل مميز في صفوف هجومه، وبعد العديد من التمريرات انتهت عند وليد سليمان بتسديدة رائعة على يسار الحارس كادت أن تصبح الهدف الثاني ولكن مرت منتزعة آهات الجماهير .



وفي الدقيقة 35 من عمر المباراة تمكن الأهلي من إضافة الهدف الثاني عن طريق مؤمن زكريا بتسديدة ضعيفة اصطدمت في مدافع النجمة وتسكن شباك الحارس.



وحاول النجمة اللبناني تعديل النتيجة في الدقيقة 43 عن طريق انتفاضة هجومية، ولكن أخمدها دفاع الأهلي واقتنص الكرة ليردها بهجمة سريعة ولكن يتصدى حارس الفريق اللبناني .



واستمر اللقاء في سيطرة أهلاوية حتى انتهاء الشوط الأول، بالضغط المستمر والهجمات التي شنها المارد الأحمر على منافسه النجمة اللبناني.



الشوط الثاني ..

استمر الأهلي في الضغط المتقدم من بداية الشوط الثاني، وتمكن من الوصول الى مرمى الفريق اللبناني مرتين في أقل من دقيقتين.



وفي الدقيقة 45 من عمر اللقاء اقتنص لاعبو النجمة اللبناني الكرة وتوجه جناح الفريق الى مرمى الأهلي وحاول أن يمرر كرة لمهاجم الفريق ولكن يعجز عن ذلك بعد تدخل ايمن اشرف لاعب الأهلي.



واستحوذ الأهلي على الكرة في الدقيقة 50 وقام ببناء هجمة مميزة من منتصف ملعبه لتصل الى صلاح محسن داخل منطقة الجزاء، ويسددها بطريقة احترافية ولكن تصطدم في قدم مدافع الفريق اللبناني وتخرج الى ركلة ركنية .



وساد الهدوء مجريات المباراة دقائق عديدة في تبادل للكرة بين أقدام لاعبي الأهلي تارة ولاعبي النجمة اللبناني تارة اخرى.



وفي الدقيقة 56 انطلق محمد هاني لاعب الأهلي من الجهة اليمنى متجها الى مرمى الفريق اللبناني ومررها لصلاح محسن الذي سدد كرة ولكن يتمكن الحارس من التصدي لها على مرتين.



ثم عاد فريق النجمة يحاول الوصول إلى مرمى الأهلي ضمن المرات القليلة التي وصل اليها طوال الـ 60 دقيقة، وقام أحد لاعبي الفريق اللبناني بتسديدة غريبة بعيدة تماما عن مرمى محمد الشناوي.



