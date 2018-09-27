نجم الأهلى: مواجهة النجمة اللبناني بروفا قوية قبل مواجهة وفاق سطيف

أبدي أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،سعادته عقب الفوز العريض لفريقه على النجمة اللبناني، بأربعة أهداف مقابل هدف، وتأهله لدور الـ16 من بطولة كأس “زايد” للأندية الأبطال.



وقال أشرف عقب نهاية اللقاء :"الحمد لله على المكسب.. ومبارك للنادي الأهلي وجماهيره الفوز والصعود للدور المقبل من البطولة".



وتابع "كان هدفنا منذ بداية اللقاء الفوز، ونجحنا في تحقيقه. لقاء اليوم كان بروفا قوية لمواجهة وفاق سطيف المقبلة في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا"



وأتم حديثه “أشكر جماهير النادي الأهلي، التي تؤازر الفريق في جميع البلدان العربية، ونعدهم بتحقيق البطولة الإفريقية”.