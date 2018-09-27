بلد الوليد يسقط ليفانتي.. وديبورتيفو ألافيس يتعادل بهدف لمثله مع خيتافي

فاز فريق بلد الوليد بهدفين لهدف على ضيفه ليفانتي ، في ملعب نيوفو جوسي زورييلا، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر الليجا الإسبانية.



وفرض فريقديبورتيفو ألافيس ، التعادل الإيجابي بهدف لمثله مع ضيفه خيتافي في المباراة التي شهدت إهدار ركلة جزاء من إيباي غوميز في الدقيقة 43، وإحراز هدف التعادل في الدقيقة 93 عبر جوناثان كاييري.



ويهذا أصبح ترتيب الفرق الأربعة في الدوري الإسباني كالآتي :



بلد الوليد في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة

ليفانتي في المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط

ديبورتيفو ألافيس في المركز الرابع برصيد 11 نقطة

خيتافي عاشرًا برصيد 8 نقاط