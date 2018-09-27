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تطبيق منظومة التعليم الجديدة بالمدارس والمعاهد الأزهرية

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:05 م
الدكتور أحمد الطيب،
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر
هاني حسين
قال الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم لتطبيق منظومة التعليم الجديدة ، موضحا أن الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم يسعيان إلى بناء الإنسان المصري وبناء عقلية مصرية مستنيرة قادرة على الإبداع والتطوير .

وأضاف " خليل " في مداخلة هاتفية في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، أن البروتوكول يستهدف الخروج عن الأنظمة التعليمية القديمة من خلال تطبيق منظومة التعليم الجديدة، وذلك لأن الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم شريكان في منظومة المواد الثقافية مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء والتاريخ واللغة الأجنبية.

وتابع:" البروتوكول ينص على تدريب معلمي المرحلة التمهيدية والصف الأول الإبتدائي المطبق عليه منظومة التعليم الجديدة، وتوفير جهاز التابليت لطلاب الصف الأول الثانوي وتجهيز المباني التعليمية عن طريق إيصال الإنترنت إليها في المعاهد الخاصة بالتعليم الأزهري بما يتوافق مع منظومة التعليم الجديدة".

وأكمل:" منظومة التعليم الجديدة ستطبق بمدارس ومعاهد الأزهر الشريف مثل مدارس وزارة التربية والتعليم".

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