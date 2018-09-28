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ثقافة

التربية المتحفية والتواصل المجتمعي.. ندوة بكلية آثار القاهرة..الاثنين

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 01:28 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
تنظم كلية الآثار بجامعة القاهرة ندوة علمية الإتنين المقبل تحت رعاية الدكتور محمد عثمان رئيس الجامعة،بعنوان"التربية المتحفية والتواصل المجتمعى"، في قاعة المؤتمرات بالكلية.

وقال د. جمعة عبد المقصود عميد كلية الآثار إن الندوة يرأسها الدكتور أسامة طلعت عبد النعيم القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث،وتناقش عدة محاور أبرزها نشأة وتطور المتاحف عبر العصور.

وأضاف:كما تلقي الندوة الضوء علي نشأة التربية المتحفية وتطورها محليا وإقليميا وعالميا،وممارسات التربية المتحفية فى المتاحف العالمية،ودور الإعلام فى الثقافية والتربية المتحفية،والأمن المتحفى.

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