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اقتصاد

التنمية الصناعية: ترخيص 1673 منشأة خلال أغسطس الماضي

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:16 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
حصلت 1673 منشأة صناعية على رخص تشغيل وبناء مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك مقارنة بـ 263 رخصة وتصريح تشغيل مؤقت خلال نفس الشهر من العام الماضي بواقع 1584 رخصة تشغيل و89 رخصة بناء كما تم قيد 557 سجل دائم ومحدد المدة مقارنة بـ 920 سجلا خلال نفس الشهر من العام الماضي بواقع 494 سجل دائم و63 سجل محدد المدة.

جاء ذلك في أحدث تقرير تلقاه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر أغسطس الماضي.

وأكد المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية - في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم /الجمعة/ حرص الهيئة على تقديم كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين لضخ استثمارات في مشروعات جديدة وجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في قطاع الصناعة في مصر.

ولفت إلى أن الهيئة تلقت طلبات من المستثمرين خلال الفترة من مارس 2017 وحتى نهاية أغسطس الماضي حيث بلغ إجمالي هذه المشروعات 390 مشروعًا كبيرًا بحجم استثمارات متوقعة تصل إلى 147.5 مليار جنيه بإجمالي مساحة أراضي 71 مليون متر مربع ، وبلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية من إجمالي الاستثمارات 72% وهو الأمر الذي يؤكد إقبال المستثمر الأجنبي على الاستثمار في السوق المصري وثقته في مناخ الاستثمار في قطاع الصناعة في مصر.

ولفت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن قائمة المشروعات الصناعية المزمع إقامتها تشمل 138 مشروعًا في مجال الصناعات الهندسية و91 مشروعًا في مجال الصناعات الغذائية و90 مشروعًا في مجال الصناعات الكيماوية و42 مشروعًا في مجال الغزل والنسيج فضلًا عن 29 مشروعًا في مجال صناعة مواد البناء.

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