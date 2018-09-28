قرصان عالمي يهدد باختراق حساب مؤسس فيس بوك



قالت شبكة بلومبيرج الأمريكية، إن قرصان "هاكر" الكتروني من تايوان يدعى "القبعة البيضاء "، زعم إنه سيقوم بقرصنة صفحة فيسبوك الخاصة بمؤسس موقع فيسبوك مارك زوكربيرج، في إعلان غريب قد يتحول لأزمة في حال حدوثه.



وبحسب موقع ذا فيرج المعني بموضوعات التكنولوجيا، فقد حدد الهاكر التايواني يوم الأحد القادم موعدًا لقرصنته المحتملة.



وقال أنه سيذيع نفسه من خلال صفحة مارك زوكربيرج على فيسبوك يوم الأحد ، حسب تقارير بلومبرج .



و كتب الهاكر تشانج شي يوان Chang Chi-yuan ، ذلك في إحدى مشاركات Facebook إلى متابعيه البالغ عددهم 26000 متابعًا ، وحذّر من حذف حساب مؤسس Facebook ، وبث ذلك بنفسه على Facebook Live.



وتشانج هو أحد القراصنة المشهورين في تايوان ، وكتب تشانج سابقا حول استخدام القرصنة لكسب المال.

ولفت موقع ذا فيرج، إلى إنه إذا نجحت محاولة القرصان، فلن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختراق صفحة زوكربيرج.



ففي عام 2011 ، نجح مخترق في نشر تحديث للحالة من حساب زوكربيرج ، مما شجع المؤسس على السماح للمستخدمين بالاستثمار في شبكة التواصل الاجتماعي وتحويلها إلى "نشاط اجتماعي".



ومن المقرر أن يبدأ العرض الجريء ، على افتراض أن "فيسبوك" لن توقفه ، يوم الأحد في الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، وعلى الصعيد العالمي ، هذا يترجم إلى 3 صباحًا في سان فرانسيسكو / 6 صباحًا نيويورك / 11 صباحًا لندن / 12 مساءً بتوقيت جرينتش / 1 مساءً موسكو / 3:30 مساءً دلهي / 6 مساءً بكين / 7 مساءً طوكيو / 8 مساءً بسيدني.



