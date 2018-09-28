قومي المرأة: تنظيم فعاليات لمناهضة العنف ضد النساء الفترة المقبلة

أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة أن المرحلة القادمة سوف تشهد قيام المجلس بالعديد من الأنشطة من أهمها تنظيم مجموعة من الفعاليات حول قضية مناهضة العنف ضد المرأة ، مشيرة إلى أنه سيتم استكمال قاعدة بيانات القيادات النسائية المحلية الواعدة وذلك فى ضوء الاستعداد لانتخابات المجالس المحلية القادمة ، إلى جانب تطوير الخطاب الدينى فيما يخص قضايا المرأة.



جاء ذلك خلال رئاستها الاجتماع الدوري للمجلس، بحضور عضوات وأعضاء المجلس ، لعرض خطط عمل لجانه خلال الفترة القادمة.



وأشارت رئيسة المجلس إلى أنه سيتم التعاون مع وزارة الثقافة فى تنظيم العديد من الندوات الثقافية حول قضايا المرأة المختلفة بجميع محافظات الجمهورية ، موضحة أن المجلس بصدد إطلاق برنامج تدريبي على الشمول المالى للمرأة بجميع محافظات الجمهورية.



وأكدت استمرار العمل على مشروعى قانون عاملات المنازل ،ومناهضة العنف ضد المرأة، فضلا عن استكمال التوعية المجتمعية بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية ومواقع صنع القرار ، الى جانب استكمال برنامج معا لنبقى الذى يستهدف تأهيل المقبلين على الزواج.



ولفتت إلى استمرار المجلس فى التوعية بقضايا وحقوق المرأة ذات الإعاقة بجميع المحافظات ، واستمرار العمل على التوعية الصحية للمرأة الريفية بجميع محافظات الجمهورية، والتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ، وتوفير القوافل الطبية للمرأة في جميع التخصصات ، إلى جانب استمرار عمل منتدى منظمات المجتمع المدني في مناقشة قضايا المرأة.



وقالت إن المجلس بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع معهد إعداد القادة لتنفيذ لقاءات في الجامعات والمعاهد العليا للتوعية بقضايا المرأة.



وأضافت أن المجلس يستكمل العمل على استخراج الرقم القومي لجميع سيدات مصر فى جميع محافظات الجمهورية ، إلى جانب إلقاء الضوء على دور المرأة في مجال البحث العلمى.