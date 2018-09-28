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أخبار البلد

وفد مصري في جنوب إفريقيا لتبادل الخبرات مع مفوضية الانتخابات المستقلة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 01:53 م
الوفد المصري في جنوب
الوفد المصري في جنوب إفريقيا
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
استقبل السفير شريف عيسى، سفير مصر لدى دولة جنوب إفريقيا وفد الهيئة المصرية الوطنية للانتخابات بمقر السفارة المصرية في العاصمة بريتوريا.

يأتي هذا اللقاء خلال زيارة وفد الهيئة المصرية الوطنية للانتخابات لجنوب إفريقيا بهدف لتبادل الخبرات مع مفوضية الانتخابات المُستقلة في "جنوب أفريقيا".

وأنهى الوفد أعماله في جنوب إفريقيا في 21 سبتمبر الجاري، بحضور السفيرة منى عمر عضو المجلس القومي للمرأة، وأعضاء السفارة المصرية في بريتوريا، بحسب الصفحة الرسمية للسفارة المصرية في بريتوريا.

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