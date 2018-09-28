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حوادث

ضبط عامل تخفى فى زى بائع سمك للهروب من تنفيذ حكم بالإعدام ببنها

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 02:25 م
القبض علي متهم
القبض علي متهم
مصطفى الرماح
نجحت مباحث تنفيذ الأحكام فى ضبط محكوم عليه فى جناية قتل وصادر ضده حكم بالإعدام بمدينة بنها بالقليوبية.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام تفيد تواجد المدعو/محمد.إ.ع– 35 سنة عامل ، ومقيم بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية ، والمطلوب ضبطه فى جناية قتل ، والمقضى فيها بحكم الإعدام بمدينة بنها بالقليوبية ، حيث أكدت التحريات بأن المذكور يعمل بإحدى محلات بيع الأسماك بمدينة بنها بالقليوبية.

تم ضبط المذكور ، وبمواجهته أقر بالحكم الصادر ضده.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، وضبط كافة صور الخروج على القانون ، وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ .

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