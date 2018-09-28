رئيس أكاديمية الشرطة يشهد ختام تدريب 477 ضابطا بكلية التنمية..صور

شهد اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ختام الدورة الأولى للضباط المتدربين بكلية التدريب والتنمية بالأكاديمية للعام التدريبى الحالى.



حيث بلغ إجمالى عدد الضباط المتدربين (477) ضابطًا على مستوى (21) معهدًا تدريبيًا " عام وتخصصى " – من مختلف جهات الوزارة – تابعين فنيًا للكلية .



وتم تسليم شهادات التميز والتقدير لأوائل الفرق التدريبية والمتفوقين فى الرماية واللياقة البدنية.



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على الارتقاء بالمنظومة التدريبية ودعم الأكاديمية بكافة الوسائل واللوجستيات التى تُسهم فى دفع عجلة التدريب ورفع معدلاته .