الداخلية تنظم قوافل خدمية للمواطنين بالقرى والأحياء والنجوع

نظمت وزارة الداخلية، عدة قوافل خدمية متحركة تجوب القرى والأحياء لتلبية إحتياجات المواطنين وذلك بمحافظات (البحيرة ، أسوان ، الفيوم ، الأقصر ، الدقهلية ، المنيا ، بورسعيد ، دمياط ، قنا ، القليوبية ، الوادى الجديد ، الشرقية).
وقام قطاع الأحوال المدنية بتوفير مركبات متنقلة لإصدار مستخرجات القطاع من (بطاقات الرقم القومى - شهادات " الميلاد ، الزواج ، الوفاة ، الطلاق " - قيد عائلى مميكن – لجان تصحيحات وساقط القيد – تبليغات "ميلاد ، وفاة ، طلاق ، زواج " ).
كما قام قطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن بإيفاد قوافل مرورية (ضباط تراخيص – موظفين مدنيين – مهندسين فنيين – مراجعين ماليين) لتيسير استخراج مصدرات المرور "تجديد أو إستخراج أول مرة" – "تسيير – قيادة ، ملاكى ، نقل ، دراجات بخارية " ).
وتوالى أجهزة الوزارة جهودها للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير الخدمات الأمنية التى تقدمها لهم بصورة مُيسرة.
ويأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية - بتفعيل الدور المجتمعى للوزارة من خلال مبادرة ( كلنا واحد ) واضطلاع أجهزة الوزارة بالمشاركة الإيجابية بالتخفيف عن كاهل المواطنين، ورفع الأعباء الملقاة على كاهلهم بتوفير الخدمات الأمنية التى تقدمها الوزارة لهم بصورة مُيسرة وبصفة خاصة الأماكن المترامية الأطراف والأكثر إحتياجًا.
وقام قطاع الأحوال المدنية بتوفير مركبات متنقلة لإصدار مستخرجات القطاع من (بطاقات الرقم القومى - شهادات " الميلاد ، الزواج ، الوفاة ، الطلاق " - قيد عائلى مميكن – لجان تصحيحات وساقط القيد – تبليغات "ميلاد ، وفاة ، طلاق ، زواج " ).
كما قام قطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن بإيفاد قوافل مرورية (ضباط تراخيص – موظفين مدنيين – مهندسين فنيين – مراجعين ماليين) لتيسير استخراج مصدرات المرور "تجديد أو إستخراج أول مرة" – "تسيير – قيادة ، ملاكى ، نقل ، دراجات بخارية " ).
وتوالى أجهزة الوزارة جهودها للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير الخدمات الأمنية التى تقدمها لهم بصورة مُيسرة.
ويأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية - بتفعيل الدور المجتمعى للوزارة من خلال مبادرة ( كلنا واحد ) واضطلاع أجهزة الوزارة بالمشاركة الإيجابية بالتخفيف عن كاهل المواطنين، ورفع الأعباء الملقاة على كاهلهم بتوفير الخدمات الأمنية التى تقدمها الوزارة لهم بصورة مُيسرة وبصفة خاصة الأماكن المترامية الأطراف والأكثر إحتياجًا.