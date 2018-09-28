ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

الداخلية تنظم قوافل خدمية للمواطنين بالقرى والأحياء والنجوع

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 04:47 م
الداخلية تنظم قوافل
الداخلية تنظم قوافل خدمية للمواطنين بالقرى والأحياء والنجوع
مصطفى الرماح
نظمت وزارة الداخلية، عدة قوافل خدمية متحركة تجوب القرى والأحياء لتلبية إحتياجات المواطنين وذلك بمحافظات (البحيرة ، أسوان ، الفيوم ، الأقصر ، الدقهلية ، المنيا ، بورسعيد ، دمياط ، قنا ، القليوبية ، الوادى الجديد ، الشرقية).

وقام قطاع الأحوال المدنية بتوفير مركبات متنقلة لإصدار مستخرجات القطاع من (بطاقات الرقم القومى - شهادات " الميلاد ، الزواج ، الوفاة ، الطلاق " - قيد عائلى مميكن – لجان تصحيحات وساقط القيد – تبليغات "ميلاد ، وفاة ، طلاق ، زواج " ).

كما قام قطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن بإيفاد قوافل مرورية (ضباط تراخيص – موظفين مدنيين – مهندسين فنيين – مراجعين ماليين) لتيسير استخراج مصدرات المرور "تجديد أو إستخراج أول مرة" – "تسيير – قيادة ، ملاكى ، نقل ، دراجات بخارية " ).

وتوالى أجهزة الوزارة جهودها للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير الخدمات الأمنية التى تقدمها لهم بصورة مُيسرة.

ويأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية - بتفعيل الدور المجتمعى للوزارة من خلال مبادرة ( كلنا واحد ) واضطلاع أجهزة الوزارة بالمشاركة الإيجابية بالتخفيف عن كاهل المواطنين، ورفع الأعباء الملقاة على كاهلهم بتوفير الخدمات الأمنية التى تقدمها الوزارة لهم بصورة مُيسرة وبصفة خاصة الأماكن المترامية الأطراف والأكثر إحتياجًا.

ترشيحاتنا

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقادسية بالبطولة العربية

إقبال كثيف وزحام في خيمة التصويت على لائحة الأهلي .. فيديو

شاب يحاول الانتحار من أعلى كوبري ستانلي بالإسكندرية

19 جامعة مصرية تدخل العالمية.. والأقاليم تتفوق على القاهرة

هاشتاج #الخطيب يشعل تويتر بالتزامن مع عقد الجمعية العمومية للأهلي

السيسي يزور روسيا قريبا .. وجولة لـ بوتين بالشرق الأوسط

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد مهام نائبي وزير التخطيط

قبل غلق باب التصويت.. 5 مشاهد لا تفوتك في عمومية الأهلي.. فيديو وصور

جروس يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة القادسية الكويتي

شاهد .. أول فيديو مسرب لهاتف لينوفو القابل للطي

سهر الدماطي تشيد بقرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة .. فيديو

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 سبتمبر لأدنى سعر في 6 أسابيع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ممثلة مصرية ترتدي ملابس من الأكياس البلاستيك خلال مهرجان الجونة

في الذكرى الـ 48 لرحيله.. 3 وزراء داخلية في عهد جمال عبدالناصر.. صور

مشاهد من الجحيم.. اصطدام 4 شاحنات واشتعال النيران بها في إنجلترا

إقبال كبير على شراء المواد الغذائية من معارض كلنا واحد.. صور

سقوط طائرة ركاب في المحيط الهادي.. ونجاة ركابها بأعجوبة ..فيديو وصور

فيديو

سهر الدماطي تشيد بقرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة .. فيديو
وليد حجاج: قانون مكافحة جرائم المعلومات لا يحاسب على ترويج الشائعات.. فيديو
التعليم العالي: 12 دولة عربية شاركت بمؤتمر الهجرة غير الشرعية.. فيديو
سفير فلسطين بالاتحاد الأوروبي: أمريكا تخطط لإلغاء الأونروا.. فيديو
محمود عطية: القانون الجديد سيطر على جرائم إلكترونية تمس الأمن القومي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟