الداخلية تنظم قوافل خدمية للمواطنين بالقرى والأحياء والنجوع

نظمت وزارة الداخلية، عدة قوافل خدمية متحركة تجوب القرى والأحياء لتلبية إحتياجات المواطنين وذلك بمحافظات (البحيرة ، أسوان ، الفيوم ، الأقصر ، الدقهلية ، المنيا ، بورسعيد ، دمياط ، قنا ، القليوبية ، الوادى الجديد ، الشرقية).



وقام قطاع الأحوال المدنية بتوفير مركبات متنقلة لإصدار مستخرجات القطاع من (بطاقات الرقم القومى - شهادات " الميلاد ، الزواج ، الوفاة ، الطلاق " - قيد عائلى مميكن – لجان تصحيحات وساقط القيد – تبليغات "ميلاد ، وفاة ، طلاق ، زواج " ).



كما قام قطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن بإيفاد قوافل مرورية (ضباط تراخيص – موظفين مدنيين – مهندسين فنيين – مراجعين ماليين) لتيسير استخراج مصدرات المرور "تجديد أو إستخراج أول مرة" – "تسيير – قيادة ، ملاكى ، نقل ، دراجات بخارية " ).



وتوالى أجهزة الوزارة جهودها للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير الخدمات الأمنية التى تقدمها لهم بصورة مُيسرة.



ويأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية - بتفعيل الدور المجتمعى للوزارة من خلال مبادرة ( كلنا واحد ) واضطلاع أجهزة الوزارة بالمشاركة الإيجابية بالتخفيف عن كاهل المواطنين، ورفع الأعباء الملقاة على كاهلهم بتوفير الخدمات الأمنية التى تقدمها الوزارة لهم بصورة مُيسرة وبصفة خاصة الأماكن المترامية الأطراف والأكثر إحتياجًا.