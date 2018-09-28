واشنطن تبحث مع مصر ودول الخليج إقامة تحالف استراتيجي شرق أوسطي

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو بحث مع وزير الخارجية سامح شكري ووزراء خارجية الأردن ودول الخليج مسألة إقامة "تحالف استراتيجي شرق أوسطي" لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



وكان السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، نشر تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أعلن فيها أن وزير الخارجية سامح شكري شارك في اجتماع مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، بحضور وزراء خارجية الأردن ودول الخليج.



وكتب أبو زيد في تغريدته: "شارك سامح شكرى اليوم في اجتماع دعا إليه وزير الخارجية الامريكي، وحضره وزراء مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن".



وأضاف أبو زيد: "عرض بومبيو أفكار اولية حول فرص التعاون الامني في المنطقة ومكافحة مصادر التهديد للاستقرار. سيدرس الوزراء الأفكار ويواصلون التحاور بشأنها بما يتناسب مع التطورات في المنطقة".