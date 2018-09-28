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أخبار العالم

ميليشيات الحوثي تمنع طائرة أممية من الهبوط بصنعاء لنقل نجلي صالح 2

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 06:27 م
ميليشيات الحوثي
ميليشيات الحوثي
أ ش أ
منعت ميليشيات الحوثي طائرة أممية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي، اليوم الجمعة، كانت ستقل نجلي الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح لخارج اليمن، بحسب اتفاق مسبق مع الأمم المتحدة.

وذكرت قناة(العربية الحدث)الإخبارية ، اليوم الجمعة ، أن الطائرة أقلعت من مطار العاصمة الأردنية عمان وتوجهت إلى صنعاء إلا أن الحوثيين منعوا هبوطها، ما أجبر الطائرة الأممية على العودة إلى وجهتها عمّان بعد تعنت وعدم تجاوب من ميليشيات الحوثي بالهبوط في مطار صنعاء.

يذكر أن الحوثيين قد اشترطوا وصول طائرة عمانية إلى مطار صنعاء الدولي لنقل أقارب صالح إلى العاصمة العمانية مسقط، في حين أن التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية وافق على أن تتولى نقلهم طائرة تابعة للأمم المتحدة، وهو ما قوبل برفض الحوثيين.

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