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فن

أسما شريف منير تكشف عن عمل يجمعها بوالدها

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 06:35 م
صدى البلد
أحمد البهى
كشفت أسما نجلة الفنان شريف منير عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، عن مشاركتها والدها فى تقديم برنامجه الجديد والذى لم يتم تحديد اسمه حتى الآن.

وعلقت أسما قائلة: "الحمد لله الحمد لله الحمد لله, انا مبسوطة اني اخيرًا هقولكم واشارككم الخبر ده، انا وابويا هنعمل برنامج مع بعض ان شاء الله علي قناة ON E".

وتابعت: "الحمد لله اني قدرت اثبت نفسي عشان أقف مع ابويا في عمل واحد وأوصل للثقة دي, يا رب يعجبكم وتكون تجربة ناجحة وخفيفة وتبسطكوا, بحبكم.

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