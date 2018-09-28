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أخبار العالم

ارتفاع ضحايا المواجهات على حدود قطاع غزة إلى 6 شهداء و506 مصابين

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 07:26 م
مواجهات قوات الاحتلال
مواجهات قوات الاحتلال و الفلسطينيين
أ ش أ
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة ومخيم البريج وسط قطاع غزة، ومدينة خان يونس جنوب القطاع، إلى 6 شهداء بينهم طفلان، و506 مصابين.

وقالت مصادر طبية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية - إن الشاب محمد علي محمد انشاصي (18 عاما) وطفل يبلغ من العمر 12 عاما لم تعرف هويته بعد، استشهدا جراء إصابتهما برصاص جنود الاحتلال خلال مشاركتهما بمسيرة العودة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما استشهد الشاب إياد خليل أحمد الشاعر(18 عاما) جراء إصابته برصاص قناصة قوات الاحتلال في شرق غزة ، إضافة إلى استشهاد الشاب محمد بسام شخصة (24 عامًا) ، وهو من حي الشجاعية شرق المدينة، وشهيد آخر مجهول الهوية.

وأضافت المصادر أن الطفل محمد نايف الحوم (14عامًا) استشهد جراء إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه قناصة قوات الاحتلال خلال مواجهات شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة ، مشيرة إلى إصابة 506 مواطنين بجروح مختلفة، بينهم 35 طفلا.

وباستشهاد المواطنين الستة، ترتفع حصيلة الشهداء في غزة منذ 30 مارس الماضي إلى 192 شهيدًا.

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