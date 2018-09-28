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أخبار العالم

قرقاش عن قرار المشروع العربي لدعم اليمن: غير متوازن

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 08:21 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
أعرب أنور قرقاش وزير الخارجية الإماراتي، عن عدم رضاه علي قرار مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف باعتماد مشروع القرار العربي لدعم الآليات الوطنية اليمنية في مجال حقوق الإنسان.

وغرد قرقاش عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "قرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن وتحت البند ٢ جاء منقسما وإنتفى عنه الاجماع التقليدي، ويعود ذلك للتقرير غير المتوازن والمغالطات المنهجية، وللأسف لم تنجح محاولات المجموعة العربية للوصول للإجماع. والمحصلة أن أية تقارير مستقبلية ستكون خلافية ومن طرف واحد".

‏واستكمل في تغريدة أخرى: "اعتمد مجلس حقوق الإنسان مشروع القرار العربي بالإجماع حول تقديم الدعم الفني لليمن في مجال حقوق الإنسان بالإجماع. وعليه ستقوم اليمن ودول التحالف بالتعاون مع هذا القرار ومع مكتب المفوضية السامية حول تقديم الدعم لليمن وللجنة الوطنية".

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