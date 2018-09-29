أبرز 10 فيديوهات فى التوك شو..سيلفستر ستالون: انتظرونى مرة أخرى في مصر الساحرة.. حفيد عبد الناصر: كتاب وثائق ناصر يمثل التراث الفكري للزعيم الراحل..أوين ويلسون: لن أنس أبدا معبد أبو سمبل ونهر النيل

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا بجانب المداخلات الهاتفية لمسئولين وخبراء وشخصيات عامة.

ويرصد "صدى البلد" أبرز الأخبار والموضوعات التي تناولتها برامج التوك شو:



حمدي رزق يرثي جمال عبد الناصر في ذكرى وفاته



سيلفستر ستالون: انتظرونى مرة أخرى فى مصر الساحرة.. فيديو



حفيد عبد الناصر: هناك ارتباط أسري مع جذور العائلة بأسيوط



أوين ويلسون: لن أنسى أبدا معبد أبو سمبل ونهر النيل.. فيديو



التموين تناشد المواطنين تحديث بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني.. فيديو



حفيد عبد الناصر: كتاب وثائق ناصر يمثل التراث الفكري للزعيم الراحل



ياسمين صبري تفاجئ جمهورها ببطولة مطلقة في رمضان القادم.. فيديو



لحظة وصول تسونامي على سواحل اندونيسيا بعد زلزال مدمر



نجلاء بدر تقبل زوجها خلال حفل الجونة السينمائي.. فيديو



فيلم ما تعلاش على الحاجب يفوز بجائزة أفضل فيلم عربي قصير

