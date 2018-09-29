وزير الخارجية السعودي: دعمنا اليمن بأكثر من 13 مليار دولار في 4 سنوات

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن إجمالي الدعم السعودي لليمن خلال 4 أعوام أكثر من 13 مليار دولار.



وأضاف الجبير، خلال كلمته في الأمم المتحدة ، إن بلاده تتجه دائمًا للحل السلمي للنزاعات، موضحًا أن اتفاق جدة بين إثيوبيا وإريتريا خير دليل على الدور السياسي للرياض في تعزيز السلم والأمن الدوليين.



وأضاف الجبير: "مستمرون في تسهيل الأعمال الإنسانية لتخفيف مأساة الشعب اليمني الشقيق".







