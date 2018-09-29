وزير التعليم: محتوى تابلت أولى ثانوي متاح على بنك المعرفة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي الدخول على بنك المعرفة المصري، لحين تسلم التابلت الخاص بهم.



وقال الوزير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الوزارة قامت برفع كل المحتوى الموجود على تابلت أولى ثانوي على أيقونة وزارة التربية والتعليم الموجودة على بنك المعرفة، حيث أكد أنها تضم منصة إدارة التعلم التي تم تفعيلها لتخدم طلاب الصف الأول الثانوي.



وأوضح أن المحتوى الموجود على هذه الأيقونة هو نفسه المحتوى الذي سيجده الطلاب على التابلت بعد استلامه، مشيرًا إلى أن التابلت الذي سيتسلمه طلاب الصف الأول الثانوي، هدفه فقط تسهيل عملية الوصول إلى هذا المحتوى على الطلاب، وطالب الطلاب بالمذاكرة من هذا المحتوى المتاح.



وأكد الوزير أن هذا المحتوى الخاص بطلاب الصف الأول الثانوي، سيتيح للطالب إمكانية أن يستمع إلى شرح المناهج عن طريق فيديوهات تفاعلية جذابة مصحوبة بمحتوى مكتوب، لافتا إلى أن هذه الفيديوهات التفاعلية متاحة باللغتين العربية والإنجليزية.



وأضاف أن الطالب سيجد أيضًا امتحانات تجريبية داخل كل فيديو تفاعلي، مزود بعداد ليتدرب الطالب على إجابة الامتحانات مع مراعاة الوقت، كما ستتم إضافة كتب نهضة مصر وكتب سلاح التلميذ.



وأشار إلى أن الوزارة تطمئن المصريين أن الدولة تكبدت تكلفة تواجد هذا المحتوى الثري، لخدمة أبنائنا الطلاب، لنتميز عن غيرنا من الدول، لافتًا إلى أن مصر الوحيدة التي تمتلك هذا البنك.