بدء تسليم أراضي مشروع بيت الوطن بدمياط الجديدة.. بعد غد

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن جهاز المدينة، سيبدأ يوم الاثنين المقبل، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 30/10/2018، فى تسليم قطع أراضي المرحلة الخامسة، والخامسة التكميلية، للحاجزين بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج.



كما سيبدأ الجهاز يوم الأحد 4/11/2018، وحتى يوم الاثنين 12/11/2018، فى تسليم قطع الأراضي الأكثر تميزًا، المحجوزة بالمرحلة التكميلية، بشرق المدينة جنوب القرى السياحية (امتداد الحى المتميز)، المُخصصة بالقرعة العلنية بتاريخ 22/3/2018.



وفيما يتعلق بأراضى مشروع "بيت الوطن"، قال رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إنه سيتم يوم الإثنين 1/10/2018، تسليم القطع "20 – 21 – 32 – 33 – 44 – 45 – 68 – 81 – 94 – 95 – 101 – 132 – 172 – 181" بالمنطقة "أ"، وسيتم يوم الثلاثاء 2/10/2018، تسليم القطع "190 – 201 – 202" بالمنطقة "أ"، والقطع "30 – 41 – 47 – 50 – 57 – 69 – 111 – 112 – 128 – 182 – 194 – 200" بالمنطقة "ب".



وبالنسبة للقطع بمنطقة شمال الطريق الدولى الساحلى غرب جامعة حورس، سيتم يوم الأربعاء 3/10/2018، تسليم القطع من 1 : 3، والقطع من 5 : 14، وسيتم يوم الخميس 4/10/2018، تسليم القطع (15 – 16 – 18 – 19)، والقطع من 21 : 30، وسيتم يوم الإثنين 8/10/2018، تسليم القطعة 31، والقطع من 33 : 39، والقطع (42 – 44 – 45 – 49 – 50 – 52)، وسيتم يوم الثلاثاء 9/10/2018، تسليم القطع من 53 : 60، والقطع من 62 : 67، وسيتم يوم الأربعاء 10/10/2018، تسليم القطع من 69 : 73، والقطع من 75 : 77، والقطع من 80 : 84.



وسيتم يوم الخميس 11/10/2018، تسليم القطع (86 – 88) والقطع من 90 : 99، والقطع (101 – 102)، وسيتم يوم الأحد 14/10/2018، تسليم القطع (103 – 108 – 114 – 115 – 117 – 118 – 124 – 125 – 127 – 128 – 131 – 132 – 140 – 142)، وسيتم يوم الإثنين 15/10/2018، تسليم القطع (143 – 144)، والقطع من 146 : 150، والقطع من 152 : 154، والقطعة 156، والقطع من 158 : 160، وسيتم يوم الثلاثاء 16/10/2018، تسليم القطع (161 – 162 – 166 – 167)، والقطع من 171 : 176، والقطع من 178 : 181، وسيتم يوم الأربعاء 17/10/2018، تسليم القطع من 182 : 186، والقطع (190 – 191)، والقطع من 197 : 200، والقطع من 202 : 204.



كما سيتم يوم الخميس 18/10/2018، تسليم القطعة 205، والقطع من 209 : 218، والقطع (220 – 222 – 223)، وسيتم يوم الأحد 21/10/2018، تسليم القطع (224 – 225 – 227 – 230)، والقطع من 232 : 234، والقطع من 237 : 239، والقطع من 241 : 244، وسيتم يوم الإثنين 22/10/2018، تسليم القطع (245 – 252 – 254 – 255 – 257 – 261 – 262 – 264 – 265 – 267 – 268 – 271 – 273).



وسيتم يوم الثلاثاء 23/10/2018، تسليم القطع من 274 : 286، وسيتم يوم الأربعاء 24/10/2018، تسليم القطع من 287 : 289، والقطع (291 – 292 – 301 – 302)، والقطع من 310 : 313، والقطعة 320، وسيتم يوم الخميس 25/10/2018، تسليم القطع من 321 : 325، والقطعة 327، والقطع من 330 : 332، والقطع من 335 : 338، وسيتم يوم الأحد 28/10/2018، تسليم القطعة 339، والقطع من 345 : 347، والقطع (349 – 350)، والقطع من 352 : 356، والقطع (358 – 359)، وتم تخصيص يومي الإثنين 29/10/2018، والثلاثاء 30/10/2018، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.



وبشأن قطع الأراضي الأكثر تميزًا، نوه رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بأنه سيتم يوم الأحد 4/11/2018، تسليم القطع من 4 : 6، والقطع (8 – 9)، والقطع من 11 : 14، والقطع من 16 : 18، وسيتم يوم الإثنين 5/11/2018، تسليم القطع من 19 : 30، وسيتم يوم الثلاثاء 6/11/2018، تسليم القطع من 31 : 34، والقطع (37 – 38 – 40 – 41 – 44 – 47 – 48 – 55)، وسيتم يوم الأربعاء 7/11/2018، تسليم القطع (56 – 59 – 62 – 65 – 66 – 70 – 71 – 73)، والقطع من 76 : 79.



وسيتم يوم الخميس 8/11/2018، تسليم القطع (80 – 84 – 87 – 91 – 92 – 94 – 97 – 98 – 100 – 102)، وتم تخصيص يومي الأحد 11/11/2018، والإثنين 12/11/2018، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.