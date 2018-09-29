ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

بدء تسليم أراضي مشروع بيت الوطن بدمياط الجديدة.. بعد غد

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:25 ص
صدى البلد
امنة عبد العظيم
أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن جهاز المدينة، سيبدأ يوم الاثنين المقبل، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 30/10/2018، فى تسليم قطع أراضي المرحلة الخامسة، والخامسة التكميلية، للحاجزين بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج.

كما سيبدأ الجهاز يوم الأحد 4/11/2018، وحتى يوم الاثنين 12/11/2018، فى تسليم قطع الأراضي الأكثر تميزًا، المحجوزة بالمرحلة التكميلية، بشرق المدينة جنوب القرى السياحية (امتداد الحى المتميز)، المُخصصة بالقرعة العلنية بتاريخ 22/3/2018.

وفيما يتعلق بأراضى مشروع "بيت الوطن"، قال رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إنه سيتم يوم الإثنين 1/10/2018، تسليم القطع "20 – 21 – 32 – 33 – 44 – 45 – 68 – 81 – 94 – 95 – 101 – 132 – 172 – 181" بالمنطقة "أ"، وسيتم يوم الثلاثاء 2/10/2018، تسليم القطع "190 – 201 – 202" بالمنطقة "أ"، والقطع "30 – 41 – 47 – 50 – 57 – 69 – 111 – 112 – 128 – 182 – 194 – 200" بالمنطقة "ب".

وبالنسبة للقطع بمنطقة شمال الطريق الدولى الساحلى غرب جامعة حورس، سيتم يوم الأربعاء 3/10/2018، تسليم القطع من 1 : 3، والقطع من 5 : 14، وسيتم يوم الخميس 4/10/2018، تسليم القطع (15 – 16 – 18 – 19)، والقطع من 21 : 30، وسيتم يوم الإثنين 8/10/2018، تسليم القطعة 31، والقطع من 33 : 39، والقطع (42 – 44 – 45 – 49 – 50 – 52)، وسيتم يوم الثلاثاء 9/10/2018، تسليم القطع من 53 : 60، والقطع من 62 : 67، وسيتم يوم الأربعاء 10/10/2018، تسليم القطع من 69 : 73، والقطع من 75 : 77، والقطع من 80 : 84.

وسيتم يوم الخميس 11/10/2018، تسليم القطع (86 – 88) والقطع من 90 : 99، والقطع (101 – 102)، وسيتم يوم الأحد 14/10/2018، تسليم القطع (103 – 108 – 114 – 115 – 117 – 118 – 124 – 125 – 127 – 128 – 131 – 132 – 140 – 142)، وسيتم يوم الإثنين 15/10/2018، تسليم القطع (143 – 144)، والقطع من 146 : 150، والقطع من 152 : 154، والقطعة 156، والقطع من 158 : 160، وسيتم يوم الثلاثاء 16/10/2018، تسليم القطع (161 – 162 – 166 – 167)، والقطع من 171 : 176، والقطع من 178 : 181، وسيتم يوم الأربعاء 17/10/2018، تسليم القطع من 182 : 186، والقطع (190 – 191)، والقطع من 197 : 200، والقطع من 202 : 204.

كما سيتم يوم الخميس 18/10/2018، تسليم القطعة 205، والقطع من 209 : 218، والقطع (220 – 222 – 223)، وسيتم يوم الأحد 21/10/2018، تسليم القطع (224 – 225 – 227 – 230)، والقطع من 232 : 234، والقطع من 237 : 239، والقطع من 241 : 244، وسيتم يوم الإثنين 22/10/2018، تسليم القطع (245 – 252 – 254 – 255 – 257 – 261 – 262 – 264 – 265 – 267 – 268 – 271 – 273).

وسيتم يوم الثلاثاء 23/10/2018، تسليم القطع من 274 : 286، وسيتم يوم الأربعاء 24/10/2018، تسليم القطع من 287 : 289، والقطع (291 – 292 – 301 – 302)، والقطع من 310 : 313، والقطعة 320، وسيتم يوم الخميس 25/10/2018، تسليم القطع من 321 : 325، والقطعة 327، والقطع من 330 : 332، والقطع من 335 : 338، وسيتم يوم الأحد 28/10/2018، تسليم القطعة 339، والقطع من 345 : 347، والقطع (349 – 350)، والقطع من 352 : 356، والقطع (358 – 359)، وتم تخصيص يومي الإثنين 29/10/2018، والثلاثاء 30/10/2018، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

وبشأن قطع الأراضي الأكثر تميزًا، نوه رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بأنه سيتم يوم الأحد 4/11/2018، تسليم القطع من 4 : 6، والقطع (8 – 9)، والقطع من 11 : 14، والقطع من 16 : 18، وسيتم يوم الإثنين 5/11/2018، تسليم القطع من 19 : 30، وسيتم يوم الثلاثاء 6/11/2018، تسليم القطع من 31 : 34، والقطع (37 – 38 – 40 – 41 – 44 – 47 – 48 – 55)، وسيتم يوم الأربعاء 7/11/2018، تسليم القطع (56 – 59 – 62 – 65 – 66 – 70 – 71 – 73)، والقطع من 76 : 79.

وسيتم يوم الخميس 8/11/2018، تسليم القطع (80 – 84 – 87 – 91 – 92 – 94 – 97 – 98 – 100 – 102)، وتم تخصيص يومي الأحد 11/11/2018، والإثنين 12/11/2018، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

ترشيحاتنا

هبوط حاد لأسهم فيسبوك بعد فضيحة إغلاق الحسابات

فيس بوك يعترف: اختراق أمني وراء غلق 50 مليون حساب

الزمالك يؤجل حسم ملف الراحلين

محمد صلاح يقود ليفربول في مواجهة تشيلسي بالدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 29 سبتمبر 2018

القبض على المتهم بقتل الموديل العراقية تارة فارس

كوبري ستانلي.. يتحول من مرفأ للعشاق لقبلة انتحار

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

مسئول أمني بالغربية: تسريب خط غاز طنطا عطل فني وليس جنائيا

طريقة تحضير بيتزا بالتونة بأسهل الخطوات

تخلصي من رائحة المنزل الكريهة والطاقة السلبية بملعقة من هذا الخليط

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ختام مهرجان الجونة السينمائي.. إطلالات لافتة وجذابة.. أبرزهن ياسمين صبري.. ودينا الشربيني لم تتعلم من أخطائها.. ومي عمر تحصل على لقب إطلالة الفراعنة.. صور

زوجة ماجد المصرى تتألق فى حفل ختام مهرجان الجونة ..صور

الأسود يسيطر على إطلالات الفنانات في ختام مهرجان الجونة.. صور

دينا الشربينى وإيفانكا ترامب الأبرز.. تعرف على أسعار إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. صور

رئيس حي الزيتون يستجيب لـ صدى البلد ويطلق حملة نظافة ليلية..صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم ..فيديو
محمود محيي الدين: قضايا التنمية تتصدر أولويات البنك الدولي.. فيديو
طريقة تحضير بيتزا بالتونة بأسهل الخطوات
في اليوم العالمي للقهوة.. تعرف على طريقة اكتشافها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟