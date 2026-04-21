افتتاح معرض الكتاب بمدينة زويل في دورته الثالثة بمشاركة واسعة لقطاعات الثقافة

تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، افتُتح اليوم الثلاثاء معرض الكتاب بمدينة زويل في دورته الثالثة، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمشاركة عدد من قطاعات وزارة الثقافة، إلى جانب مؤسسات ثقافية وإعلامية كبرى. ويستمر المعرض خلال الفترة من 21 إلى 24 أبريل 2026، في إطار جهود الوزارة لنشر الوعي الثقافي وتعزيز دور الكتاب في بناء الإنسان.

شهد حفل الافتتاح حضور عدد من القيادات الثقافية والأكاديمية، حيث افتتح المعرض نيابة عن وزيرة الثقافة المهندس محمد أبو سعدة، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بحضور الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور وائل عقل، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، والدكتور إبراهيم الشربيني، رئيس جامعة زويل، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة.

ويشارك في المعرض عدد من الجهات الثقافية البارزة، من بينها الهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الكتب والوثائق القومية، بالإضافة إلى مؤسسات قومية مثل دار المعارف، ومؤسسة الأهرام، ومؤسسة أخبار اليوم، ما يعكس تنوع المحتوى الثقافي المعروض، وإتاحة فرص واسعة للطلاب والجمهور للاطلاع على أحدث الإصدارات في مختلف مجالات المعرفة.

وعلى هامش الافتتاح، تم تكريم الدكتورة جيهان زكي بإهدائها درع مدينة زويل، تسلمه نيابة عنها المهندس محمد أبو سعدة، الذي نقل بدوره تحيات الوزيرة واعتذارها عن عدم الحضور، مؤكدًا حرص وزارة الثقافة على إتاحة الكتاب كأحد أهم مصادر المعرفة، خاصة لطلاب الجامعات، بما يسهم في بناء وعيهم العلمي والثقافي.

وأكد أبو سعدة، في كلمته، أن الوزارة تسعى من خلال هذه الفعاليات إلى دعم حركة النشر، وتوسيع قاعدة القراء، مشيرًا إلى أهمية وصول الكتاب إلى مختلف الفئات، باعتباره أداة أساسية للتنوير.

كما تم تكريم الدكتور خالد أبو الليل، الذي أكد في كلمته على اهتمام وزارة الثقافة، وتوجيه د. جيهان زكي، وزيرة الثقافة نحو الاهتمام بالجامعات المصرية، باعتبارها نافذة مهمة، من هنا يأتي الاهتمام بتنظيم مثل هذه المعارض، التي تجعل الكتاب متاحا لشباب الجامعات، وفي هذا الإطار يأتي حرص الهيئة المصرية العامة للكتاب،  على استمرار تنظيم هذا المعرض للعام الثالث على التوالي، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والانتماء، وترسيخ ثقافة القراءة لدى الشباب.

من جانبه، أشاد الدكتور وائل عقل بأهمية التعاون بين وزارة الثقافة ومدينة زويل، مؤكدًا أن هذه الشراكة تسهم في ترسيخ مفهوم المواطنة لدى الأجيال الجديدة، من خلال ربط العلم بالثقافة.

فيما أكد الدكتور إبراهيم الشربيني أن الكتاب يظل الصديق الأوفى للإنسان، مشيرًا إلى أن شعار المعرض هذا العام «صوت العلم مهد الحضارة» يعكس رؤية المدينة في جعل المعرفة أساسًا للتقدم والتنمية.

ويأتي تنظيم هذا المعرض في سياق توجه وزارة الثقافة نحو دعم الفعاليات الثقافية داخل المؤسسات التعليمية، بما يعزز من حضور الكتاب في حياة الشباب، ويدعم مسيرة بناء الإنسان المصري على أسس من العلم والمعرفة.

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

