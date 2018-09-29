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نائب رئيس البنك الدولي يصحح المفهوم الخاطئ لاستراتيجية 2030

السبت 29/سبتمبر/2018 - 10:34 ص
الدكتور محمود محي
الدكتور محمود محي الدين
توك شو
قال الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية المستدامة 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، إن هناك نظرة خاطئة لدى الكثيرين من المجتمع المصري فيما يخص إستراتيجية 2030، حيث إنهم يعتقدون وجوبية العمل على المشاكل اليومية التي تواجههم فقط وليس العمل بشكل مكثف من خلال إستراتيجية أمامها أكثر من 12 عامًا حتى ننتهي منها.

وتابع "محيي الدين" خلال لقاء خاص له ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم السبت، أن هناك عددا من المحاور لابد العمل عليها على مدار فترات طويلة حتى نستطيع أن نجني ثمارها، على رأسها: "مكافحة الفقر، الارتقاء بالتعليم، الارتقاء بالصحة، حيث إن تلك المحاور لها إجراءات واستثمارات في البنية الأساسية أو في رأس المال البشري، أو في ضخ رأس المال العام والخاص، لا يمكن الإتهاء منها في مدة زمنية قصيرة".

وأشار "محيي الدين" إلى أنه بعد التحديات التي تحدث عنها قادة الدول والسكرتير العام للأمم المتحدة خلال فترة انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تستلزم التعامل مع الملف الخاص باستراتيجية 2030 بأولوية قصوى.

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